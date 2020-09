Eine Anzeigetafel am Düsseldorfer Flughafen.

Quelle: David Young/dpa

Wegen der Wetterlage sind 100 Starts und Landungen von Flugzeugen am Frankfurter Flughafen gestrichen worden. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin. Die restlichen rund 1.100 Flüge sollen regulär starten oder landen. Auch in Berlin, Düsseldorf und anderen Städten wurden Flüge gestrichen.



Am Amsterdamer Flughafen Schiphol kam es wegen des Sturms zu Unterbrechungen des normalen Betriebs. Dort wurden Windstärken von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen.