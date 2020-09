Köln: Auf einer Anzeigetafel wird vor Unwetter gewarnt.

Quelle: Reuters

Die Deutsche Bahn will den Fernverkehr wegen des Orkans "Sabine" nach und nach bundesweit einstellen. Man habe sich entschieden, "alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen". Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem ZDF.



In Nordrhein-Westfalen wird demnach auch der Regional-Verkehr eingestellt. Je nach Sturmlage können entsprechende Entscheidungen auch für den Regionalverkehr in anderen Bundesländern getroffen werden, sagte der Sprecher gegenüber dem ZDF.