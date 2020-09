Der Berg Fudschijama.

Quelle: epa Everett Kennedy Brown/epa/dpa

Ein auf YouTube live übertragener Sturz eines Bergsteigers auf dem höchsten Berg Japans hat eine Suchaktion ausgelöst. Zehn Einsatzkräfte suchten nach dem Mann, der offenbar erschöpft am Fudschijama in die Tiefe stürzte, teilte die Polizei Shizuoka mit.



In einem Livestream war zu sehen, wie der Mann sich entlang eines Zauns offenbar dem Gipfel des Fudschijamas näherte. Dann sagte er, er rutsche. Dann war noch zu sehen, wie er kopfüber in die Tiefe stürzte, bevor die Übertragung abrupt endete.