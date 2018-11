Und mit denen, die sich in Frankreich abgehängt fühlen, hat Macron es derzeit ohnehin verspielt. Am vergangenen Wochenende waren fast 300.000 Menschen auf den Straßen, viele von ihnen trugen neongelbe Warnwesten. Vordergründig war es ein Protest der Autofahrer, vor allem in der Provinz, wo Menschen im Auto zur Arbeit pendeln und höhere Spritpreise schnell wehtun.



Aber es war zugleich ein Aufschrei all derer, die die Geduld mit Macron verlieren, weil sie ihm vorwerfen, Politik für die Pariser Elite zu machen. Laut einer Umfrage halten ihn mittlerweile 68 Prozent der Franzosen für einen schlechten Präsidenten. Und 85 Prozent werfen ihm mangelnde Bescheidenheit vor.