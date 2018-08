Starkregen überflutete den Fluss in der Raganello-Schlucht. Quelle: Francesco Capitaneo/ANSA/AP/dpa

Bei einer plötzlichen Sturzflut in einer Schlucht in Süditalien sind mindestens zehn Ausflügler ums Leben gekommen. Sechs Menschen seien laut Präfektur verletzt, ein Kind kam wegen Unterkühlung ins Krankenhaus. Insgesamt seien 23 Menschen gerettet worden. Mindestens drei Menschen gelten noch als vermisst.



Das Unglück ereignete sich in der Raganello-Schlucht nahe der Berggemeinde Civita in der Region Kalabrien. Starker Regen hatte den Fluss in der Schlucht Medien zufolge anschwellen lassen.