Unwetter in Kalifornien Quelle: David Crane/Los Angeles Daily News/dpa

In Südkalifornien sind nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen in Schlammlawinen ums Leben gekommen. Auslöser war selten heftiger Regen. Die Wassermassen trafen vielerorts genau die Gebiete, die erst vor wenigen Wochen mit verheerenden Bränden zu kämpfen hatten.



Die Toten wurden in Montecito in den Überresten ihrer Häuser gefunden. Ihre Häuser waren vom Wasser mitgerissen worden. Nach den Bränden hat die Oberfläche der Hügel Schlamm und Wasser nichts mehr entgegenzusetzen.