Der VfB Stuttgart hat einen gelungenen Auftakt in die neue Zweitliga-Saison hingelegt. Im Duell zweier Absteiger setzten sich die Schwaben vor heimischem Publikum verdient mit 2:1 (2:1) gegen Hannover 96 durch.



Alle Tore erzielten VfB-Spieler: Gomez verwertete eine Flanke von Sosa zum 1:0 (29.), Didavi erhöhte per Freistoß (36.). Bei Hannovers Anschlusstreffer (40.) bugsierte VfB-Verteidiger Awoudja den Ball ins eigene Tor. Für Awoudja war es ein bitterer Abend, in der 85. Minute musste er mit Gelb-Rot vom Feld - ein Schicksal, das zuvor schon den 96er Ostrzolek ereilt hatte (64.).