Stuttgart verschärft die Diesel-Fahrverbote. Archiv.

Das Diesel-Fahrverbot in Stuttgart gilt von morgen an auch für die Bewohner der Stadt. Diese waren bislang davon ausgenommen. Jetzt dürfen auch sie nicht mehr mit älteren Diesel-Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter in der Stadt fahren.



Ausnahmen gibt es für den Lieferverkehr, Handwerker sowie für Krankenwagen, Polizei und Katastrophenschutz. Neuere Autos mit einem Euro-5-Diesel sind bislang nicht betroffen. Mitte des Jahres will das Land prüfen, ob sich das ändern muss.