Herbert Köhler, ein rüstiger Rentner, steht daneben. Man sieht ihm seine Verzeiflung schon fast an. Sein Golf 4 mit Dieselmotor darf ab Januar nicht mehr nach Stuttgart. Was jetzt? "Ich habe so einen kleinen Weinberg in Stuttgart", erzählt er. "Den muss ich pflegen. Ich komme mit meinem alten Diesel aus dem Süden. Und bei der Situation weiß ich langsam nicht mehr, was ich machen soll." Die Bürokratie überfordert den Rentner. Und er ahnt, dass er wohl keine Genehmigung bekommen wird. "Ich bin entsetzt, warum wir das alles auslöffeln sollen, was andere uns eingebrockt haben", klagt er.