Die Porsche SE hält die Mehrheit der Stimmrechte an Volkswagen. Quelle: Silas Stein/dpa

Im Porsche- und Piech-Clan kommt es zunehmend zu einem Generationswechsel: Der Aufsichtsrat der Porsche-Holding SE wird um weitere Familienmitglieder der vierten Generation erweitert, teilte das Unternehmen in Stuttgart mit.



Künftig sollen Josef Michael Ahorner (57), Stefan Piech (47) und Peter Daniell Porsche (44) in das Gremium einziehen, das dann künftig zehn Mitglieder hat. Dafür scheidet der 77-jährige Hans-Peter Porsche mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung am 15. Mai aus.