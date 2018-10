Lassen sich Gräueltaten in Afrika von Deutschland aus verfolgen? Ein Kriegsverbrecher-Prozess gegen zwei Ruander hat das Stuttgarter Oberlandesgericht 320 Verhandlungstage in viereinhalb Jahren in Anspruch genommen und an die fünf Millionen Euro gekostet. Und womöglich ist das nicht das Ende - Ankläger wie Angeklagte haben Revision eingelegt. An diesem Mittwoch verhandeln darüber die obersten Strafrichter am Bundesgerichtshof (BGH) (Az. 3 StR 236/17).