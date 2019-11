Loth war als Nebenkläger geladen, ihm waren deshalb auch Fragen an den Angeklagten erlaubt. So befragte er Bruno D. sachlich über dessen Zeit im Lager Stutthof. Ob er schon vorher in der SS gewesen sei, was für eine Waffe er benutzt habe und was er nach seiner Zeit im KZ getan habe. Nach ein paar Minuten werden die Fragen emotionaler: "Wie fühlen Sie sich heute? Bedauern Sie etwas?" Ja natürlich, antwortet D. Er bedaure alles, was damals passiert sei. Er habe damals keine Möglichkeit gehabt, etwas gegen das Leid zu tun.