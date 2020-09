Großaufgebot sucht nach Zehnjähriger im Sauerland.

Quelle: Alex Talash/dpa

Ein Großaufgebot von mehr als 400 Helfern hat in Menden/Sauerland (Nordrhein-Westfalen) nach einem vermissten zehnjährigen Mädchen gesucht. Die Polizei befürchtet Schlimmes, weil mehrere Spürhunde sie in Richtung des Flusses Hönne geführt haben. Dieser führt derzeit reichlich Wasser, so ein Sprecher.



Das Mädchen sei in einem unbeobachteten Moment am Samstag aus der Wohnung der Eltern verschwunden - vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß. Die Zehnjährige ist Autistin und daher vermutlich entsprechend scheu.