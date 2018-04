Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die Suche nach dem Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub läuft im Skigebiet am Matterhorn weiter auf Hochtouren. Nach Angaben der für die Bergrettung zuständigen Air Zermatt sind alle verfügbaren Kräfte im Einsatz.



Der Polizei zufolge suchen Spezialisten seit Tagen nach dem vermissten 58-Jährigen. Es habe zahlreiche Überflüge mit Hubschraubern gegeben, Bergungsspezialisten hätten sich auch in Gletscherspalten abgeseilt. Die Spur von Haub endet nach seiner Fahrt zum Klein Matterhorn am Samstag.