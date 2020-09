Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Silas Stein/dpa/Archiv

Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf sieht in seiner Partei zahlreiche für den Vorsitz der Bundespartei geeignete Kandidaten. "Nun müssen wir abwarten, wer sich um die Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz bewirbt", sagte er.



Es komme darauf an, welche Ideen der Kandidat oder die Kandidatin mitbringe und wer am besten geeignet sei, die Partei in die Zukunft zu führen und die Mitglieder hinter sich zu vereinen. "Für die Entscheidung werden wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen."