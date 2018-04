US-Marine hilft bei der Vermisstensuche nach dem Öltankerbrand. Quelle: Uncredited/CCTV via AP Video/dpa

Die US-Marine hat sich mit einem Aufklärungsflugzeug an der Suche nach den vermissten 32 Seeleuten des brennenden Öltankers vor der Ostküste Chinas beteiligt.



Das Flugzeug habe am Sonntag ein Seegebiet von schätzungsweise 12.000 Quadratkilometern abgesucht, bevor es zum Stützpunkt in der japanischen Hafenstadt Okinawa zurückgekehrt sei, berichtete die amerikanische Marine. Bis Montagmorgen gab es kein Lebenszeichen von der Besatzung. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch ungeklärt.