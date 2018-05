CSU-Chef Horst Seehofer (2.v.l.) im Schloss Bellevue in Berlin. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

In Berlin wird weiter ausgelotet, ob es neben einer Neuwahl des Bundestags noch andere Möglichkeiten zur Bildung einer Regierung gibt. Dazu laufen Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Nachmittag hat Steinmeier den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer empfangen.



Am Donnerstag wird SPD-Chef Martin Schulz im Schloss Bellevue erwartet. Steinmeier muss dem Bundestag einen Kandidaten oder eine Kandidatin zur Wahl des Bundeskanzlers vorschlagen.