Denn das, was da in Berlin ab dem Nachmittag wieder verhandelt wird, geschieht nicht im politiktheoretischen Raum, sondern ist sehr praktisch. Schon am Donnerstag soll der Bundestag über die weitere Aussetzung des Familiennachzugs entscheiden. Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass sie das Gesetz gemeinsam durchbringen, um dann in den Koalitionsverhandlungen eine Nachfolgeregelung zu finden, wie sie es in der Sondierungsphase vereinbart hatten: Ab August sollen pro Monat 1.000 Kinder und Ehepartner nachkommen dürfen. Diese Kontingent-Regelung steht aber nicht in der Vorlage für Donnerstag, da geht es nur allgemein um ein neues Gesetz ab August. Zusätzlich haben außerdem noch alle anderen Fraktionen eigene Gesetzentwürfe vorgelegt, die von der völligen Abschaffung bis zum bedingungslosen Zulassen des Familiennachzugs reichen. Zweite, dritte Lesung des GroKo-Vorschlages am Donnerstag, Zustimmung des Bundesrates am Freitag, so ist es geplant, damit der Familiennachzug ab Mitte März, wenn das Gesetz ausläuft, auch wirklich ausgesetzt bleibt.