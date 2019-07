Merkel (CDU) in Brüssel.

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Kanzlerin Angela Merkel sieht eine Chance, dass sich die EU am Dienstag auf eine neue Führung einigt. Es sei kompliziert, aber hoffentlich doch machbar, sagte die CDU-Politikern nach der Vertagung des EU-Sondergipfels in Brüssel.



Noch steht aber keine Mehrheit für den Niederländer Frans Timmermans als Chef der EU-Kommission, so Merkel. Auch andere Personalvorschläge hätten noch keine ausreichende Mehrheit. Deshalb sei im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs nicht abgestimmt worden.