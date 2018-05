Präsident Erdogan verfolgt seine Gegner mit allen Mitteln. Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Die Türkei will frühere Staatsanwälte über Interpol zur Fahndung ausschreiben lassen, die womöglich nach Deutschland geflohen sind. Ein Gerichtshof ordnete an, bei Interpol eine so genannte Red Notice für drei flüchtige Ex-Staatsanwälte zu beantragen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.



Anadolu berichtete, die Istanbuler Staatsanwaltschaft werfe dem Trio unter anderem Umsturzversuch und Gründung einer Terrororganisation vor. Ihnen drohe lebenslange Haft.