Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine Einigung für möglich.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Jamaika-Sondierungen gehen in die nächste Verlängerung. Die Verhandlungen sollten eigentlich am Abend bis 18.00 Uhr abgeschlossen sein. Zentraler Streitpunkt war das Thema Migration. CDU, CSU und FDP wollen eine Begrenzung der Zuwanderung.



Die Grünen wollten dies nicht, unterstrich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Um diesen Punkt habe es neben den Themen Klima, Energie und Finanzen die größten Diskussionen gegeben.