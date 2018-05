Die Geduld der Europäer ist strapaziert. Tatsächlich ist der US-Ausstieg aus dem Abkommen nicht die erste Front, die Trump gegen treue Verbündete eröffnet: Breitseiten gegen vermeintlich säumige NATO-Partner, die Absage an das Pariser Klimaabkommen, Strafzölle auf Stahl und Aluminium, Sanktionen gegen Russland und Iran, die auch europäische Unternehmen treffen könnten ... Es geht inzwischen ums Grundsätzliche - um einen Gegenentwurf zu Trumps Weltpolitik.



Es sei einfach nicht richtig, ein vom UN-Sicherheitsrat bestätigtes Abkommen einseitig aufzukündigen, sagte Kanzlerin Angela Merkel. "Wir entscheiden uns auch in schweren Zeiten für die Stärkung des Multilateralismus." Damit knüpfte Merkel direkt an ihre Rede bei der Karlspreisverleihung an. Dort sagte sie: "Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen." Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Kluft zu Trump jüngst schon in seiner Rede vor dem US-Kongress deutlich gemacht: Die Handlungsfähigkeit internationaler Institutionen wie NATO und UN sei bedroht, mahnte er.