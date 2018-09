Pk der Hamburger Polizei und Staatsanwaltschaft zu G20 Quelle: Georg Wendt/dpa

Mit zum Teil gestochen scharfen Bildern sucht die Polizei nach 104 mutmaßlichen Beteiligten an den G20-Krawallen in Hamburg. Die Fotos wurden zusammen mit Videosequenzen des Tatgeschehens auf die Internetseite polizei.hamburg.de gestellt.



Die Polizei sprach von einer der größten Fahndungen dieser Art. In den meisten Fällen geht es um gefährliche Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch oder Brandstiftung. Nach den Tatverdächtigen hatten Ermittler zuvor erfolglos gefahndet.