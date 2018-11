Ralph Brinkhaus spricht im Bundestag. Archivbild

Nach der ersten CDU-Regionalkonferenz lobt Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze. Der Wettbewerb tue der CDU gut und das Interesse in der Partei sei groß, sagte er der "Passauer Neuen Presse".



"Wenn die nächsten Wochen fair und respektvoll ablaufen, wird die Union davon profitieren." Am Donnerstag hatten sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn in Lübeck vor etwa 800 Parteimitgliedern präsentiert.