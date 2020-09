Flyer mit den SPD-Kandidaten-Duos. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Mitgliederentscheid im Rennen um den SPD-Vorsitz ist beendet. Bis Mitternacht konnten die Parteimitglieder ihre Stimmen noch per Brief oder online abgeben. Nun wird gezählt. Dazu kamen 250 Freiwillige aus ganz Deutschland im Willy-Brandt-Haus in Berlin zusammen.



Am Abend soll ein Gewinner verkündet werden. Die Sieger des Mitgliederentscheids sind allerdings noch nicht automatisch Parteivorsitzende. Bekommt kein Paar mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist eine Stichwahl nötig.