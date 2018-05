BDI-Präsident Dieter Kempf mahnt die Parteien in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die deutsche Wirtschaft wird wegen der sich dahinziehenden Regierungsbildung in Berlin ungeduldig. "Die Wirtschaft braucht eine handlungsfähige und stabile Regierung. Je schneller, umso besser", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Zu welcher Konstellation es auch immer kommen sollte - die neue Bundesregierung müsse in dieser Wahlperiode mehr Wirtschaft wagen als in der vergangenen, verlangte Kempf.