Klare Absage an die Grünen: Bettina Stark-Watzinger. Archivbild Quelle: Fabian Sommer/dpa

Nach den ersten Konsultationen auf dem Weg zu einer neuen hessischen Landesregierung will die FDP keine weiteren Gespräche mit den Grünen über ein Dreier-Bündnis mit der SPD führen. Das sagte die Generalsekretärin der FDP in Hessen, Bettina Stark-Watzinger, nach einem Treffen beider Parteien in Wiesbaden.



Damit scheidet dieses sogenannte Ampel-Bündnis als Option für die neue Landesregierung endgültig aus. Spitzenpolitiker der FDP hatten sich bereits zuvor mehrfach ablehnend geäußert.