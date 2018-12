Züge auf den Gleisen vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Im Bahn-Tarifkonflikt bemühen sich Arbeitgeber und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) nun den vierten Tag in Folge um eine Lösung. Die seit Dienstag laufenden Gespräche werden heute fortgesetzt, wie eine Bahnsprecherin sagte.



Dabei geht es vor allem um mehr Lohn und Gehalt für rund 160.000 Beschäftigte der Bahn. Ein weiterer Warnstreik ist derzeit nicht angekündigt. Am Montag hatte ein Warnstreik der EVG den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt.