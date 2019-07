Bei der Suche kamen auch Leichenspürhunde zum Einsatz.

Quelle: David Young/dpa

Bei der tagelangen Suche der Polizei nach möglicherweise vergrabenen Kinderleichen im Garten eines 83-Jährigen in Wuppertal hat die Polizei bislang nichts gefunden. Die Arbeiten stehen laut Polizei kurz vor dem Abschluss.



Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit Baggern den etwa 1.000 Quadratmeter großen Privatgarten umgegraben. Im dazugehörigen Haus hatte die Polizei große Mengen an Kinderpornografie und einen Revolver entdeckt. Zudem fand sie Zeitungsartikel über vermisste Kinder.