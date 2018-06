Auch Russland hilft bei der Suche nach dem verschollenen U-Boot. Quelle: Juan Sebastian Lobos/Armada Argentina/telam/dpa

Russland unterstützt die Suche nach dem verschollenen argentinischen U-Boot "ARA San Juan" mit Spezialgerät. Ein Transportflugzeug brachte den Tauchroboter Pantera Plus in den Süden Argentiniens. Das Unterwasserfahrzeug kann bis in 1.000 Meter Tiefe tauchen und soll nach Hinweisen auf das U-Boot suchen.



Die "ARA San Juan" war im Atlantik im Einsatz, als sie zum Heimathafen Mar del Plata beordert wurde. Kurz nach Abbruch der Kommunikation kam es anscheinend zu einer Explosion an Bord.