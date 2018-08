ZDF-Korrespondentin Annette Hilsenbeck sagt, ursprünglich habe es geheißen, es könnte am Wetter gelegen haben. "Tatsächlich ist es aber so, dass die italienische Infrastruktur an vielen Stellen marode und sanierungsbedürftig ist." Gerade die Autobahnen seien aber in privater Hand und normalerweise seien die in besserem Zustand als andere Straßen in Italien.