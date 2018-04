In Berlin-Spandau ist ein Einfamilienhaus eingestürzt. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Nach dem Einsturz eines Einfamilienhauses in Berlin-Spandau sucht die Polizei nach der Ursache für das Unglück. Das Haus im Ortsteil Staaken war am Montagabend eingestürzt. Zwei Erwachsene und zwei Kinder überlebten. Drei von ihnen wurden verletzt.



Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften sowie Rettungshunden am Unglücksort. Das Gebäude sackte völlig in sich zusammen. Medienberichten zufolge könnte eine Gasexplosion das Unglück verursacht haben. Die Behörden bestätigen dies bislang nicht.