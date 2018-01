"Warum machen sie alle bei diesem Affenzirkus mit?", fragt Matthew Gardner, leitender Wissenschaftler am Institute on Taxation and Economic Policy, einem überparteilichen Think Tank. In seinen Augen gewinnt nicht der neue Standort, sondern ausschließlich Amazon. "Amazon erwartet selbstverständlich Gegenleistungen für die Ansiedlung." Für jeden neuen Job zahle am Ende die Stadt - in Form von Steuererleichterungen.