Ein Kind spielt auf einem Laptop ein Computerspiel.

Quelle: Georg Wendt/dpa

Im Umgang mit Computerspielen legen rund 465.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ein auffälliges Verhalten bis hin zur Sucht an den Tag. Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentrums für Suchtfragen und der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor.



Die Studie zeige, dass die Spieleindustrie die Aufmerksamkeit der Jugendlichen clever fessele, sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Er forderte ein Verbot bestimmter Elemente in Spielen, die Spieler etwa für lange Spielzeiten bekommen.