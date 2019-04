Das US-Außenministerium rief die neue Militärführung im Sudan dazu auf, Zivilisten an der Regierung teilhaben zu lassen. "Die sudanesische Bevölkerung sollte bestimmen, wer sie in Zukunft führt", sagte ein Sprecher in Washington. "Was wir in Khartum gesehen haben, ist gewiss ein historischer Moment für die Menschen im Sudan", sagte der Sprecher.