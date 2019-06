Ein Mitglied der Militärjunta, Salah Abdel Khaliq, sagte dem arabischen Dienst des Senders BBC am Freitag, die Übergangsregierung müsse vom Militär angeführt werden. An dieser Forderung waren bisherige Verhandlungen gescheitert. Die Opposition hatte den von ihr ausgerufenen Generalstreik am Mittwoch für beendet erklärt und die baldige Ernennung einer Regierung angedeutet. Dabei war eine zivile Mehrheit in dem Gremium erwartet worden.