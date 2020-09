Omar al-Bashir (Archiv)

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Die sudanesische Übergangsregierung und Rebellen haben sich auf eine Auslieferung des gestürzten Präsidenten Al-Baschir an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag geeinigt. Das teilte der Übergangsrat mit.



Al-Baschir sitzt seit seinem Sturz 2019 in Khartum im Gefängnis. Ihm wird die Tötung von Demonstranten angelastet. Den Haag wirft Al-Baschir Völkermord vor und hat 2010 Haftbefehl erlassen. Weil der bislang nie vollstreckt wurde, galt Al-Baschir als Symbol für die Ohnmacht der Justiz.