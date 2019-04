Sudans langjähriger Präsident Omar al-Baschir. Archivbild

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Die Armee im Sudan hat den Präsidenten Omar al-Baschir staatlichen Kreisen zufolge zum Rücktritt gezwungen. Das Militär berate nun über die Bildung einer Übergangsregierung, teilten ranghohe Funktionäre in Regierung und Militär der Nachrichtenagentur AP mit.



Offenbar kam es zu einem Putsch, um den seit 30 Jahren regierenden Al-Baschir abzusetzen. Laut Augenzeugen hat das Militär an wichtigen Stellen in der Hauptstadt Khartum Stellung bezogen. Die Umstände des mutmaßlichen Staatsstreichs sind unklar.