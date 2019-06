Viele Sudetendeutsche fanden in Bayern eine neue Heimat. Archiv

Der Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), einmal einen Sudetendeutschen Tag in Tschechien abzuhalten, ist in Prag auf Ablehnung gestoßen. "Das würde ich für eine nicht zu akzeptierende Provokation halten", sagte der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis der Zeitung "Pravo".



Beim Pfingsttreffen der Sudetendeutschen in Regensburg hatte Seehofer gesagt: So richtig abgerundet sei die Geschichte erst, "wenn wir mal einen Sudetendeutschen Tag in Tschechien begehen".