Moon Jae In hat eine nordkoreanische Delegation empfangen. Quelle: yonhap

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In nach Pjöngjang eingeladen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Zuvor hatte Südkoreas Präsident eine nordkoreanische Delegation mit der Schwester von Machthaber Kim Jong Un in Seoul empfangen.



Kims einflussreiche Schwester Kim Yo Jong hatte an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang teilgenommen. Zum ersten Mal reiste ein Mitglied der herrschenden Kim-Familie nach Südkorea.