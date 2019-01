Der Präsident von Südkorea, Moon Jae In. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Trotz des verschärften Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm haben sich Süd- und Nordkorea auf ihre ersten offiziellen Gespräche seit zwei Jahren einigen können. Nordkorea habe den Vorschlag Südkoreas akzeptiert, sich am nächsten Dienstag im Grenzort Panmunjom zu treffen, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.



Es soll dabei um eine Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang im Februar und um die bilateralen Beziehungen gehen.