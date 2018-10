Bei einem Sicherheitstreffen kam es zu einem Zwischenfall. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Bei einem hochrangig besetzten Sicherheitstreffen in der südafghanischen Stadt Kandahar sind zwei Amerikaner verwundet worden. Sie seien bei einem "innerafghanischen Zwischenfall" im Gouverneurspalast ins Kreuzfeuer geraten, sagte der Sprecher der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support", Knut Peters. Sie seien medizinisch versorgt und evakuiert worden.



An dem Treffen hatte auch der Nato-Oberbefehlshaber in Afghanistan, General Scott Austin Miller, teilgenommen. Er sei unverletzt.