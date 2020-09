Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma weist alle Vorwürfe zurück.

Die südafrikanische Justiz hat einen Haftbefehl gegen den früheren Präsidenten Jacob Zuma erlassen. Hintergrund: Zuma blieb einer Anhörung in einem Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen fern. Zumas Verteidiger erklärten, der 77-Jährige könne aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Gericht erscheinen. Er sei krank und werde im Ausland behandelt. Richterin Dhaya Pillay äußerte aber Zweifel an dem vorgelegten Attest.



Der Haftbefehl tritt erst am 6. Mai in Kraft. Dann steht der nächste Gerichtstermin an.