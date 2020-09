Wales' Dan Biggar (2.v.r.) greift Südafrikas S'Busiso Nkosi (3 v.r.) von hinten an.

Quelle: ap

Südafrika hat zum 3.Mal das Finale der Rugby-WM erreicht. Die Springboks setzten sich m 2.Halbfinale in Yokohama gegen Wales mit 19:16 (9:6) durch und treffen nun am kommenden Samstag im Endspiel auf England. Die Südafrikaner können nach 1995 und 2007 zum dritten Mal Weltmeister werden.



Wie erwartet war das 2.Halbfinale taktisch geprägt. In der 1.Halbzeit kam weder Südafrika noch Wales zu einem erfolgreichen Versuch, Punkte gab es nur nach Straftritten. Handre Pollard sorgte in Hälfte zwei kurz vor Schluss mit einem Dreier für die Entscheidung.