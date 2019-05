Es gibt immer noch Barrieren, es ist eine Clique, ein Männer-Verein, in diesem Fall von weißen Männern. Seponono Kekana, Geschäftsfrau

Seponono Kekana hat sich durchgekämpft, mit vieler harter Arbeit und Unterstützung durch den Staat. "Mein Erfolg beruht auf der Ausbildung, dich ich bekommen habe", sagt sie. Von ihrem Balkon in Johannesburg blickt sie in der Ferne auf eine Wellblechsiedlung. "Es hätte auch passieren können, dass ich zu den Menschen gehöre, die dort leben."

In kaum einem anderen Land ist die soziale Ungleichheit zwischen Hautfarben und gesellschaftlichen Klassen so groß und ausgeprägt wie in Südafrika. Es ist das Erbe der Apartheid. Der Traum von der Regenbogennation, mit gleichen Chancen für alle, hat sich noch nicht erfüllt.