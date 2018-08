Kurzfristig betrachtet wäre ein Sieg von Nkozasana Dlamini-Zuma und ihrer Traditionalisten wohl das schlechteste Szenario, allerdings würde das vermutlich zu einer Spaltung des ANC führen. Das Interessante an einer Spaltung ist, dass Südafrika bis 2019 möglicherweise eine kurze Phase des Leidens durchläuft, aber dafür werden wir in 2019 eine neue Politik haben. Dann wird der ANC nicht mehr die Mehrheit haben, wir werden die Dominanz einer einzelnen Partei in Südafrika brechen. Eine kurze Phase des Schmerzes nach einem Sieg von Nkozasana Dlamini-Zuma, der zur Spaltung des ANC führt, könnte langfristig gesehen die beste Lösung für Südafrika sein. Denn dann werden wir Koalitionen haben und somit in eine Ära eintreten, in der konkurrierende politische Ideen Effizienz in unsere Regierung bringen und so das Potential, das Südafrika hat, freisetzen.