Die Leser des in Afrika viel beachteten Magazins "New African" bestimmten sie 2004 in einer Liste der "100 größten Afrikaner aller Zeiten" zur populärsten Frau des Kontinents. Dabei war ihr Bild nicht frei von Schatten. Auch Skandale und Schulden prägten das Leben der Ex-Frau des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela, nach der demokratischen Wende am Kap.