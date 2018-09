Adam Catzavelos filmt sich selbst am Strand in Griechenland. Er ist ein weißer Südafrikaner und macht Urlaub in Europa. Einen Wetterbericht gebe er, so sagt er, und beschreibt den Himmel, das Meer und plötzlich, fast schon beiläufig, sagt er "und kein Kaffir in Sicht". Das sei der "Himmel auf Erden". "Kaffir" ist in Südafrika das schlimmste rassistische Schimpfwort, das man verwenden kann. Es wurde zu Zeiten der Apartheid benutzt, um Schwarze zu erniedrigen und zu demütigen.