Was sich heute wie ein modernes Märchen über eine hochmotivierte begabte junge Frau liest, war lange harte Arbeit abseits gefeierter Posts in den sozialen Medien. In der zehnten Klasse entdeckte Tumi die Fliegerei bei einem Schulpraktikum am Flughafen. Am Anfang beeindruckten sie vor allem die Piloten. "Ich stellte fest, dass alle Piloten eine unglaubliche Haltung haben. Ihre Mützen waren in einem Regal aufgereiht. Ihre Sakkos hingen in einer Reihe. Da habe ich Feuer gefangen. Ich habe dann alle meine Ferien dort verbracht", erzählt Katisi.