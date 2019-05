An den ersten wirklich demokratischen, allen Volksgruppen offenstehenden Parlamentswahlen in Südafrika (26.-29.4.1994) beteiligten sich 87 Prozenz (19,5 Mio.) der Wahlberechtigten. Als großer Wahlsieger erwies sich erwartungsgemäß der ANC. Im April 1994 trat in Südafrika zunächst die Übergangsverfassung in Kraft. Am 9. Mai wurde Mandela von der Nationalversammlung einmütig zum Staatspräsidenten gewählt. Die Zusammenstellung der Regierungsmannschaft demonstrierte das große Bemühen um ein von Konsens und Interessenausgleich geprägtes "Kabinett der nationalen Einheit". De Klerk wurde neben Mandelas altem ANC-Gefährten Thabo Mbeki zu einem der beiden Vizepräsidenten gekürt.



Im Juni 1996 verließ die NP auf de Klerks Betreiben die Regierung, um als Oppositionspartei ein schärferes Profil zu gewinnen. Im August 1997 kündigte de Klerk seinen vollständigen Rückzug aus der Politik an.



Quelle: Munzinger-Archiv